Суд выпустил из СИЗО организатора штурма Майдана

Шевченковский районный суд города Киева изменил меру пресечения экс-начальнику управления СБУ в Киеве Александру Щеголеву на домашний арест. Решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.

Щеголев находился под арестом с 20 августа 2015 года по обвинению в организации и проведении штурма баррикад на киевском Майдане путем проведения антитеррористической операции.

Штурм укреплений протестующих на киевском Майдане начался 18 февраля 2014 года по приказу президента Украины Виктора Януковича и окончился неудачей. В результате штурма погибло девять сотрудников правоохранительных органов и 14 протестующих, сотни получили ранения. 20 февраля протестующие перешли в контрнаступление, а в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года Виктор Янукович бежал из Киева.