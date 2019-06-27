Иран-Китай. Первая нефть

По информации портала TankerTrackers, который мониторит передвижения транспортных и пассажирских судов при помощи спутниковых снимков, танкер SALINA, принадлежащий National Iranian Tanker Company (NITC), отошел 28 мая от нефтяного терминала на иранском острове Харк примерно с 1 млн баррелей сырой нефти и прибыл 20 июня на нефтеперерабатывающий комплекс недалеко от Циндао, провинция Шаньдун. Это первое подтверждение того, что Китай нарушает американские санкции против Ирана. Таким образом, China National Petroleum Corporation (CNPC), которой принадлежит НПЗ в Циндао, естественно, с разрешения официального Пекина, возобновила закупки иранской нефти. Имеются все основания полагать, что закупки нефти у Тегерана продолжатся.

Сейчас в Тегеране с надеждой смотрят на Пекин, потому что Китай остался последним крупным покупателем иранской нефти, экспорт которой в мае упал до полумиллиона баррелей в сутки, т.е. сократился как минимум в пять раз по сравнению с тем же периодом времени 2018 года. По данным таможни КНР, поставки нефти из Ирана в КНР упали в мае до 255065 бар./сутки. В апреле, т.е. до отмены разрешения, они были значительно выше – 792380 бар./сутки.

Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане опроверг на пресс-конференции в Тегеране слухи о резком падении экспорта нефти, но цифры не привел, сославшись на то, что эта информация может навредить Ирану. Следует иметь в виду, что это официальная статистика и что реальные цифры наверняка значительно выше.

Китай, на долю которого сейчас приходится примерно половина продаваемой Ираном нефти, является главным препятствием на пути полного обнуления иранского экспорта «черного золота». В Пекине существенно уменьшили объем закупаемой у Тегерана нефти, но полностью отказываться от нее не будут, считает аналитик IHS Markit Фотиос Катсулас. Пекин с самого начала жестко критиковал недавнее решение Вашингтона отменить разрешения на покупку иранской нефти для восьмерки стран. Отдельные китайские НПЗ продолжили покупать нефть у Тегерана, не обращая внимания на американские санкции.

В апреле Китай установил рекорд по импорту сырой нефти, но в мае он резко упал, потому что закупки иранской нефти резко сократились и ряд НПЗ стали на запланированную профилактику. За право заменить иранскую нефть для Китая борются Саудовская Аравия и Ирак. Не прочь поставлять нефть Пекину и американцы, но здесь ситуация осложняется торговой войной между США и КНР. Поэтому многие ждут встречи между президентом США Дональдом Трампом и Председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G-20, который пройдет в Осаке 28-29 июня.