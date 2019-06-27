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Тегеран жёстко ответил на угрозы Трампа «уничтожить» Иран

Москва, 27.06.2019
  • Тегеран жёстко ответил на угрозы Трампа «уничтожить» Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

AP/TASS

Мохаммад Джавад Зариф – глава МИД Ирана – жёстко ответил на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа, пообещавшего уничтожить Иран.

По словам, иранского министра иностранных дел, заявление президента США, который угрожает суверенному государству силой вплоть до уничтожения – является незаконным/.

«Эти слова, сказанные Трампом свидетельствует, что намерения Вашингтона незаконны, подчеркнул Зариф в интервью телеканалу CNN. – США сейчас находится не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет таких возможностей, ну кроме использования запрещенного оружия».

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что лидер такой страны как США должен помнить о том, что сейчас не 18 век, а 21.

«Существует Устав ООН, по которому живут все страны мира, и угроза применения силы является незаконной», – резюмировал Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, 25 июня Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой.

«В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение», – пояснил президент США.

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