«То, о чём мы будем говорить, не ваше дело»: Трамп о встрече с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп перед отъездом на саммит G20 в Осаку, где у него уже завтра утром по московскому времени состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, провёл на лужайке Белого дома брифинг для представителей СМИ. В своих высказываниях глава США традиционно был не сдержан, порой отвечая на вопросы журналистов в резкой и даже в грубой форме. В частности, в очередной раз досталось представителям телекомпании CNN, передаёт агентство «Интерфакс».

Журналистка этого телеканала спросила у Трампа намерен ли он затронуть в разговоре с Путиным тему возможного вмешательства России в предстоящие в США в 2020 году выборы. Это привело главу Белого дома в ярость.

«То, о чём я буду говорить, не ваше дело. Следующий вопрос», – ответил Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что очень надеется на то, что его беседа с Путиным пройдёт хорошо: «У меня будет очень хороший разговор с президентом России».

В настоящее время Трамп уже прибыл Осаку. При этом на этот раз без супруги Мелании, а в сопровождении дочери Иванки, передаёт РИА Новости.

Между тем, в администрации американского лидера подтвердили, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдёт в пятницу, 28 июня в японском городе Осака. Начало переговоров – 14:00 по местному времени (08:00 мск).

Ранее сообщалось, что по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры РФ и США будут беседовать в присутствии делегаций – от каждой стороны планируется по 4-5 человек. Среди возможных тем переговоров: иранская проблема, ситуация на корейском полуострове, региональные конфликты, в том числе на Украине, в Венесуэле, Сирии и Афганистане.