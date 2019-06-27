Как рассказал глава Союза Добровольцев Донбасса министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук, Вашингтон специально затеял скандал в Грузии, чтобы потуже «затянуть цепь» вокруг РФ.

Политик уверен, что США сегодня просто необходимы такие очаги нестабильности, как Грузия, которая «болеет после распада СССР, как и остальные малые государства, не умеющие жить самостоятельно».

Пинчук уверен, что сегодня грузинское правительство постоянно пытается доказать свою преданность новым хозяевам, поэтому действуют аналогично Киеву и Прибалтике.

Политик напомнил, что американизация Грузии во времена президента Саакашвили продвигалась семимильными шагами, но сегодня в правительстве этой страны недостаточно таких преданных США политиков. Современные руководители не желают разрушить тесные связи между Москвой и Тбилиси, поэтому США предпринимают подобные действия.

Пинчук уверен, что США планируют затянуть вокруг России цепь, которая бы блокировала ее рост. Однако, политик считает, что подобные усилия ни к чему не приведут, а у России достаточно воли и силы, чтобы в любой момент переломить ситуацию, пишет издание «ПолитЭксперт».