В Конгрессе США одобрен закон по санкциям против «Северного потока-2»

Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США был одобрен накануне законопроект, который вводит новый пакет санкций против компаний – подрядчиков трубопровода «Северный поток - 2».

Как пояснил цели нового документа конгрессмен Майкл Маккоул, представляющий законопроект, «Путин продолжает использовать энергетику и поставки газа как оружие против Европы», и США должны этому противостоять.

Он также назвал газопровод «Северный поток-2» - худшим примером тактики Кремля по использованию «газа как оружия».

«Северный поток-2» позволит России, если она захочет, взять Европу в заложники», — продолжил Маккоул.

Он уверен, что необходимо объединяться на фоне раздоров США с их союзниками, нужно работать вместе, чтобы остановить эту деятельность. В этой связи так важен новый законопроект, сообщил Маккоул.

Тем временем, в корпорации «Газпром» заявили, что «Северный поток – 2» готов на 59%.