В Центре по борьбе с киберугрозами рассказали, откуда управляются атаки на Россию

Как рассказали в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, управляют кибератаками на российские информационные структуры, главным образом, из Евросоюза и США. Информацию озвучил заместитель директора центра Николай Мурашов, сообщают «РИА Новости».

«Для атак на российские информационные ресурсы, как правило, используются центры управления, локализованные на территории Евросоюза и США», - сообщил Мурашов.

По его словам, только в прошлом году силами центра было выявлено более 4 млрд воздействий на российские информационные ресурсы, из которых более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак.

Руководитель рассказал, что только в ходе чемпионата по футболу было совершено более 25 млн вредоносных воздействий

Напомним Центр, расследующий компьютерные инциденты, был создан на основе приказа директора ФСБ осенью 2018 года. Организация занимается координацией работ по обезвреживанию и обнаружению компьютерных атак на российские объекты, а также предметы инфраструктуры.