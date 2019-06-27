Врачи рассказали, почему люди набирают лишний вес

Стресс заставляет организм запасаться лишними килограммами из-за выработки организмом в ходе волнения гормона кортизола, рассказал британский диетолог Ким Пирсон.

Врач рассказал, что постоянное волнение приводит не только к повышенной усталости, но и к проблемам с фигурой особенно в области талии и живота. А от этого жира крайне сложно избавиться даже при условии постоянных физических нагрузок. У этого жира абсолютно другая текстура, поясняет врач. Поэтому он советует во избежание накопления жира в области живота обращать внимание на свое психологическое состояние, совершать пешие прогулки и практиковать глубокое дыхание.

Также важно соблюдать режим дня и иметь здоровый сон. Полезно составить список вещей, которые вызывают стресс, и стараться их избегать.

При этом Пирсон не советует бороться с жиром на животе регулярным голоданием, так как это вызовет лишь еще один стресс у организма и заставит его запастись еще парой лишних килограмм. Наоборот, необходимо регулярно употреблять пищу и разработать систему вознаграждений, поднимающих настроение, исключив при этом сладости, алкоголь и других подобные продукты.