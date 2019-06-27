Вучич рассказал, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет

Белград в состоянии сохранить военный нейтралитет и защищать свои территории, заявил президент страны Александр Вучич в ходе беседы с делегациями министерств обороны России и Белоруссии.

Военные присутствовали на проходящих в Сербии совместных военных учениях «Славянское братство-2019».

Глава Сербии назвал маневры символом братства и хороших отношений трех стран. Он также заявил, что подобные учения позволяют укреплять связи «между военными структурами Сербии, России и Белоруссии в ответ на вызовы современного мира».

Представители военных ведомств России и Белоруссии согласились, что военное сотрудничество трех стран успешно, как никогда. Вучич напомнил, что учения проводятся уже в пятый раз.

Напомним, учения «Славянское братство-2019» проходят в Сербии с 14 по 27 июня. В маневрах принимает участие более 600 военнослужащих, среди которых 200 российских десантников, 300 военных Сербии и от Белоруссии — до 60 военных.