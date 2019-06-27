Зеленский посоветовал силовикам посадить Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное использованию бюджетных средств в секторе безопасности и обороны Украины. Зеленский заявил, что многочисленные журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере «вызывают у нас невероятное возмущение». «Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично владели. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать. Эти люди должны ответить за содеянное, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией», — сказал Зеленский.

«Политик», который «владел оборонными предприятиями», размещал на них госзаказы и сдерживал все правоохранительные органы – это экс-президент Украины Петр Порошенко. Украинские журналисты много лет описывали схемы разворовывания оборонного бюджета президентом Порошенко и его окружением. В частности, завод «Кузница на Рыбальском», принадлежащий Порошенко, много лет продавал армии бракованные БТРы по завышенным ценам. Давний бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский (носивший прежде фамилию Свинарчуком), был назначен главой Межведомственной комиссии политики военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и первым заместителем секретаря СНБО. А двадцатилетний сын Гладковского поставлял на оборонные предприятия детали для бронетехники и авиации.

Детали либо закупались в России и контрабандным путем пересекали границу, либо — поставлялись запчасти, украденные в армии или на самих оборонных заводах. Поставки организовывались через липовые конкурсы, стоимость деталей возрастала от двух до семи раз, а директорам предприятий выплачивались щедрые откаты. Правоохранительные органы в течение четырех лет несколько раз возбуждали уголовные дела, но в итоге все дела прекращались.

На заседании СНБО присутствовали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и начальник Генштаба – Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Зеленский поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить предложения по результатам заседания.

Главы СБУ Баканов и Генштаба Хомчак – назначенцы Зеленского и выполнят его распоряжения. Но генпрокурор Луценко достался ему в наследство от Порошенко и ранее сам тормозил расследования дел о коррупции в оборонной сфере. Луценко, несмотря на требование Зеленского, отказывается уходить в отставку, а для его увольнения необходимо согласие Верховной Рады. Более того, после заявления Леонида Кучмы, главы делегации Украины на переговорах контактной группы в Минске, о готовности снять блокаду с ДНР и ЛНР, Луценко возбудил уголовное дело и заявил: «Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями». Нетрудно догадаться, что «те» — это Кучма, огласивший предложение, и Зеленский, который дал ему соответствующие инструкции.

Не отстает от Генеральной и военная прокуратура – вместо расследований преступлений, совершенных в оборонной сфере, она терроризирует окружение Зеленского. Управление военной прокуратуры по расследованию преступлений, совершенных на оккупированных территориях вызвало на допрос пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель. Поводом для допроса послужило выступление Мендель на одном из украинских телеканалов, в ходе которого он допустила, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины гибнут мирные жители Донбасса.

31 мая Зеленский встречался с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. Эти ведомства так же были обязаны расследовать коррупцию в оборонной сфере, но под давлением Порошенко тормозили дела. «Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев», — заявил тогда Зеленский.

Таким образом, украинский президент дал руководителям правоохранительных органов шанс показать результат и таким образом искупить вину за прежнее бездействие. А если кто-то, например, Юрий Луценко, и дальше будет саботировать расследование, то сам может оказаться среди подозреваемых. 21 июля на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду, на которых партия Зеленского «Слуга народа» имеет шанс получить парламентское большинство. В таком случае Зеленский сможет не только сформировать собственное правительство, но и уволить генерального прокурора.