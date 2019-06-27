Зеленский рассказал, кто виноват в возвращении России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что вина за возвращение России в ПАСЕ лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.

Как утверждает Зеленский, в ходе поездок в Европу он проводил по семь встреч в день и на каждой из них поднимал этот вопрос и сделал все, чтобы не допустить восстановления полномочий России.

Он также отметил, что лично обсуждал эту тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - цитирует Зеленского ТАСС. ПАСЕ это площадка для ПАСЕ. То есть решение было принято давно. То есть люди, с которым я обсуждал этот вопрос, уже знали ответ на все 100%".

По словам Зеленского, в ходе своего визита в европейские столицы он сделал все, что от него зависело.

"Я делал все, что я могу, но все это уже было постфактум. Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось", резюмировал Зеленский.

Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ.