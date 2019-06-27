Вход/Регистрация Подписка

Зеленский рассказал, кто виноват в возвращении России в ПАСЕ

Москва, 27.06.2019
  • Зеленский рассказал, кто виноват в возвращении России в ПАСЕ

EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что вина за возвращение России в ПАСЕ лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации. 

Как утверждает Зеленский, в ходе поездок в Европу он проводил по семь встреч в день и на каждой из них поднимал этот вопрос и сделал все, чтобы не допустить восстановления полномочий России. 

Он также отметил, что лично обсуждал эту тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. 

"Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - цитирует Зеленского ТАСС. ПАСЕ это площадка для ПАСЕ. То есть решение было принято давно. То есть люди, с которым я обсуждал этот вопрос, уже знали ответ на все 100%". 

По словам Зеленского, в ходе своего визита в европейские столицы он сделал все, что от него зависело. 

"Я делал все, что я могу, но все это уже было постфактум. Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось", резюмировал Зеленский. 

Ранее ПАСЕ подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка
      Курс доллара: 55 рублей за доллар – это не шутка
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама