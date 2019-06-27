Зять Трампа провалил «сделку века»

Зять хочет взять

Как и прогнозировали специалисты, новый американский план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта с упором на экономику ни у кого не вызвал интереса.

Мирная конференция в Бахрейне несмотря на неофициально присвоенное ей громкое название – «сделка века», фактически закончилась провалом. Но, пожалуй, в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что от участия в ней задолго до ее проведения отказались многие предполагаемые участники, включая «главных героев»: Палестину и Израиль, а также Россию с Китаем.

Правда, в столицу Бахрейна Манаму наведалась Кристин Лагард, но в остальном, по данным Al-Jazeera, там присутствовали министры ряда арабских стран, а Иорданию и и Египет и вовсе представляли замминистры.

Все дело затеял влиятельный зять президента Трампа Джаред Кушнер, автор самой идеи и нового плана урегулирования. План действительно оригинальный, и заключается в привлечении в регион в целом, и в Палестину в частности, инвестиций, а только затем, на основе бурного экономического роста и процветания, предусмотрено подписание мирного соглашения между Палестинской автономией и Израилем. Кушнер обещал палестинцам 50 млрд долларов. Но слово, увы, не сдержал. По крайней мере, пока.

Не исключено, что Джаред Кушнер действовал из лучших побуждений, но его план не вызвал интереса у соседей Палестины, которые, судя по конференции в Манаме, вкладывать деньги в Западный берег Иордана и сектор Газу явно не торопятся. Экономика не повлекла за собой политику.

Кушнер хвалился, что в случае успеха его план создаст на Западном берегу и в Газе миллион рабочих мест и снизит уровень безработицы — с нынешних 30% до однозначных величин.

План, как же говорилось, предполагает привлечение в регион 50 млрд долларов инвестиций. Они не только еще не получены, но и неясны их источники, однако направления трат уже расписаны. 28 млрд должны пойти на Западный берег Иордана и в сектор Газа, 7,5 млрд – в Иорданию, 9 млрд – в Египет и 6 млрд – в Ливан. Инвестирование планируется осуществлять главным образом через страны Персидского залива, при помощи грантов и другими способами. Обращает на себя внимание, что США в списке инвесторов нет, по крайней мере пока, хотя президент Трамп и заявлял, что готов рассмотреть возможности участия его страны. Впрочем, учитывая проявляющуюся там сейчас склонность к экономии, рассчитывать на большие инвестиции из-за океана едва ли приходится.

Деньги бы не помешали

По мнению специалистов, главное слабое место сделки века — в доминировании экономического аспекта. Палестинцы отказались приезжать в Манаму, потому что план Кушнера не предусматривает образования независимого государства, не рассматривает статус Иерусалима и судьбу беженцев. А в Палестине считают, что экономическое развитие невозможно без политического решения проблемы.

Не удивительно, что министр информации Палестинской Автономии (ПА) Набиль Абу Рудейнех еще месяц назад назвал конференцию в Манаме «бессмысленной встречей», которая будет частью «бессмысленного плана». Но можно без большого риска ошибиться назвать еще одну причину отсутствия энтузиазма с арабской стороны. Если бы инвестиции не были столь призрачными, конференция (которую под конец стыдливо называли семинаром) прошла бы с куда большим представительством. Полсотни миллиардов долларов, даже поделенные на несколько участников, это очень серьезные вложения. Но где они? Возможно, неурегулированная «политика» отпугивает потенциальных инвесторов, при отсутствии стороны, которая могла бы выступить гарантом (а такой стороны на Ближнем Востоке сейчас нет).

Кушнер соглашается, что по-настоящему поднять экономику без политического решения едва ли получится, но собирается заняться политикой позднее. Белый дом намерен опубликовать политическую составляющую «сделки века» в ноябре, когда, по идее, в Израиле должно появиться новое правительство.

Пламень и лед

Президент Трамп горячо поддержал идею зятя, но с другой стороны, он сам виноват в ее провале. Палестинские лидеры проигнорировали конференцию в Манаме еще и потому, что обиделись на нескрываемо пренебрежительное отношение к ним в Вашингтоне в последние три года. Администрация Трампа во всем поддерживает Израиль и всячески игнорирует и дискриминирует вторую сторону конфликта. Белый дом фактически прекратил оказывать палестинцам гуманитарную помощь, закрыл американские представительства на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, а также отправил палестинских дипломатов из Вашингтона.

Москва, всегда старавшаяся активно участвовать в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта, тоже скептически отнеслась к сделке века.

«Очевидно, что после по сути провального форума в Варшаве речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать "альтернативное видение" палестино-израильского урегулирования, — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства России еще в мае. — Упорное стремление подменить задачу достижения всеобъемлющего политического решения пакетом экономических "бонусов", размывая принцип создания двух государств для двух народов, вызывает глубокую обеспокоенность».