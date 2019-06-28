Это началось: американские города атакованы хакерами-вымогателями

Умный город? Тогда попробуйте быть умнее хакеров

Хакеры все чаще переключаются с физических лиц на юридические. И даже на целые города. Так, на этой неделе заплатить выкуп за разблокировку сайтов мэрий пришлось властям двух американских городов. Оба находятся во Флориде, которая, судя по всему, стала объектом атак банды хакеров.

Сначала выкуп в 600 тыс. долларов за восстановление украденных данных заплатил Ривер Бенч, городок в округе Палм Бич с населением 12 тыс. человек. Затем ту же самую операцию проделали с Лейк Сити, мэрия которого согласилась заплатить выкуп в размере 42 биткоинов или примерно 460 тыс. долларов. В обоих случаях основную часть денег выплатят страховые компании.

Во вторник, 25 июня, такой же кибератаке подвергся еще один флоридский город – Ки Бискейн. Однако здесь хакеров ждала неудача. Мэрия объявила, что к вечеру следующего дня удалось восстановить контроль над большинством компьютерных систем, управляющих городским хозяйством.

Стойкость ценой в миллионы

Совершение кибератак с целью получения выкупа – прием известный. Популярность таких взломов среди хакеров растет. Они приобретают характер эпидемии. Чаще всего взломщики, после уплаты назначенной суммы, возвращают владельцу системы и данных контроль над ними. Компания Recorded Future, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщила в мае, что за последние пять лет подобным атакам подверглись порядка 170 американских городов, округов и штатов.

Не следует думать, что хакеры атакуют только маленькие города в надежде на их слабую кибербезопасность. Достаточно привести пример Балтимора, в котором живет более 600 тыс. человек. Власти этого города на Северо-Восточном побережья США уже второй месяц воюют с хакерами, постоянно атакующими компьютерные системы города. Мэрия пока держится и отказывается платить выкуп. Возможно, упрямство городских властей и заслуживает лучшего применения, потому что вместо того, чтобы заплатить взломщикам 80 тыс. долларов, они потратили уже 18 миллионов на восстановление данных. Но с другой стороны, мэрия действует по хорошо известному принципу: похитителям и шантажистам никогда нельзя уступать.

Власти Балтимора, не исключено, берут пример с коллег из Атланты. Мэрия Атланты, впервые атакованная в марте 2018 года, отказалась платить выкуп. С тех пор она подверглась множеству атак и потратила на борьбу с хакерами, на данный момент, почти 17 млн долларов.

Сеющие ветер

В ноябре прошлого года ФБР арестовало двух иранцев по обвинению во взломах компьютерных систем. Их обвиняют в атаках, с целью получения выкупа, на ту же Атланту, Ньюарк, штат Нью-Джерси; Сан-Диего, Департамент транспорта штата Колорадо и шесть организаций, связанных со здравоохранением. Потери от действий иранских хакеров превысили 30 млн долларов.

Чаще всего взломщики действуют при помощи вредоносного программного обеспечения. Одним из наиболее мощных и опасных вирусов подобного рода на данный момент считается WannaCry, взломавший сотни тысяч компьютеров более чем в 150 странах в течение считанных часов. Это был первый случай скоординированной кибератаки в масштабах всей планеты.

Наибольший ущерб WannaCry причинил Министерству здравоохранения Великобритании. Он вывел из строя тысячи британских больниц и фактически парализовал всю систему здравоохранения королевства. Кроме медиков, WannaCry нанес серьезный ущерб еще ряду министерств Соединенного Королевства, железнодорожным компаниям и множеству других фирм. Следователи выследили злоумышленников. Ими оказались хакеры из Северной Кореи, которые, к слову, пользовались украденными, высокопрофессиональными орудиями взлома, разработанными Агентством Национальной Безопасности (АНБ) США. Тут можно вспомнить пословицу: «Посеявший ветер пожнет бурю».