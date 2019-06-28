Конфликт между МЭР и ЦБ разгорается

Начавшийся на ПМЭФ спор министра экономического развития Максима Орешкина и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной неожиданно получил продолжение. Г-н Орешкин призвал ЦБ «не искать оправдания, а думать, как выйти из сложившейся проблемы». Речь о потребкредитах — МЭР полагает, что это пузырь и причина снижения реальных располагаемых доходов населения (платежи по кредитам вычитаются из РРДН). ЦБ же указывает, что единственная причина роста потребкредитования – попытка людей удержать потребление на прежнем уровне.

На минувшей неделе ЦБ выпустил доклад о потребкредитовании, в котором указал, что без роста потребительского кредитования рост экономики в первом квартале замедлился бы до нуля. После данных по ВВП в 1 квартале 2019 года – всего 0,5% г/г — МЭР и так находился в нервном напряжении: чего доброго, рост по итогам года окажется ниже прогноза. А после заявления ЦБ ведомство резко ответило. «Я думал в ЦБ лучше с макроэкономикой, — заявил Максим Орешкин. — Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше». Министр добавил, что поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции — задача Банка России.