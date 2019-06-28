Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: синоптики рассказали, когда в Россию вернётся лето

Жителям Русской равнины, где сейчас под влиянием мощного циклона установилась пасмурная, дождливая погода, а температурные показатели упали ниже климатической нормы, отдыхать от жары придётся недолго. По данным синоптиков Гисметео, который подготовили прогноз на первые 14 дней второго летнего месяца, климатическое лето вернётся в большинство российских регионов уже в самом начале июля.

Прогноз погоды на 14 дней в Поволжье

По прогнозу Гисметео, в период с 1 по 14 июля в городах Поволжья ожидается переменная облачность, при этом с каждыми сутками частота выпадения осадков здесь будет снижаться, а солнечных дней становиться больше. Так, в Казани уже в первые дни месяца на смену циклону из Скандинавии придёт антициклон, который сформировался над Атлантикой. Под его влиянием на следующей неделе температурный фон в столице Татарстана составит плюс 23-25, а в период с 8 по 14 июля показатели вернутся к климатической норме.

В Чебоксарах и Саранске возвращение летней погоды прогнозируется ближе к концу первой декады июля. Здесь, начиная с 7 июля воздух прогреется до 25-27 градусов выше нуля, а к 13-14 июля – до плюс 27-28. Аналогичная погода ожидается в Самаре, Нижнем Новгороде и Ярославле. Правда, дождливых дней здесь в предстоящие 14 дней будет немного больше чем у соседей. Зато и столбики термометров на пике жары могут показать до плюс 30.

Гисметео, погода в ближайшие две неделе на Урале

Согласно прогнозу Гисметео, в ближайшие две недели на Урал также вернётся летняя погода. Так, в Магнитогорске и Челябинске уже в это воскресенье – плюс 28-29. Чуть прохладнее здесь будет с 1 по 7 июля. Средняя температура воздуха в этот период составит 24 градуса выше нуля.

В конце первой декады второго летнего месяца и до 14 июля на погоду почти всей территории Уральского федерального округа окажет влияние тёплый антициклонический фронт. Поэтому в регионы, расположенные между Западно-Сибирской и Восточно-Европейской равнинами вернётся климатическое лето. В частности, в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тобольске, а также в Тюмени воздух прогреется до плюс 24-26, возможны кратковременные осадки, но серьёзного дискомфорта они не окажут.

Прогноз погоды на 14 дней в Сибирском федеральном округе

Дождливую, но тёплую погоду обещают метеорологи Гисметео на ближайшие 14 дней жителям Сибирского федерального округа.

Например, в Красноярском крае и Республике Алтай в эти две недели ожидается плюс 24-26. Осадки высокой интенсивности прогнозируются в период с 8 по 11 июля. Немного прохладнее с 1 по 14 июля будет в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях. В первой декаде июля средняя температура воздуха в этих регионах составит 21-23, ожидаются осадки, но сильными и продолжительными они не будут. В начале второй декады месяца количество солнечный дней значительно увеличится.

Гисметео. Прогноз погоды на 14 дней в Москве

В столичный регион, который сейчас заливает дождями, а столбики термометров опускаются с каждым часом всё ниже и ниже, климатическое лето также вернётся уже в начале июля. По прогнозу Гисметео, произойдёт это не сразу – возвращение температурных показателей на уровень климатической нормы будет идти постепенно.

Так, с 1 по 7 июля температура будет колебаться от плюс 19 до плюс 23. При этом ожидаются почти ежедневные дожди. Но таким сильными, как сейчас они уже не будут. С 8 по 14 июля осадки практически прекратятся, облака наконец-то рассеются, выглянет солнце которое к субботе, 13 июля разогреет воздух до плюс 25-27.