Курс доллара: реакция рубля на новости из Японии может удивить

Весь вчерашний день российский рубль лишь незначительно повышался к основным мировым резервным валютам на торгах Московской биржи – 27 июня курс доллара застыл в ожидании саммита G20, который стартует сегодня в японской Осаке.

Первые сделки по доллару вчера утром прошли в диапазоне 63,12-63,2 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 63,13 руб. (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос всего на коп. до 71,73 руб. (+2 копейки). При этом никаких колебаний до закрытия биржи практически не наблюдалось ни в паре доллар-рубль, ни в паре евро-рубль.

Так в 16:00 мск курс доллара к рублю составлял 63,08, курс евро – 71,70. В 19:00 мск доллар торговался по 63,06 руб., евро стоил 71,69 руб. В 22:00 курс доллара прибавил всего 3 коп., составив 63,09, курс евро наоборот потерял 3 коп. – 71,66. В итоге закрытие Московской биржи обе резервные мировые валюты завершили почти с теми же показателями – последняя сделка по доллару была зафиксирована на отметке 63,05 руб., евро – 71,69 руб.

По мнению большинства экспертов, валютный сюрпляс вчерашнего дня был связан с тем, что участники рынка почти не проявляли никакой активности перед ключевым событием ближайшего времени – саммитм G20 в Осаке. В частности, рынки готовятся к возможному перемирию в торговой войне США и Китая, которое может быть заключено сразу после завершения запланированной на субботу встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Для дальнейшего понимания, куда качнётся маятник в паре доллар-рубль главное на саммите G2 всё-таки встреча лидеров США и КНР. Сегодняшние переговоры Трампа и Путина, конечно, также в фокусе внутреннего рынка. Но возможная сделка США и КНР хотя бы на время может погасить торговый конфликт, который негативно влияет не только на экономики этих двух стран, но и на всю мировую экономику и весь мировой финансовый и товарный рынок, в том числе и на курс рубля.

В четверг журналисты издания South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники сообщили, что стороны уже предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне перед саммитом G20 для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора. При этом анонимные источники утверждают, что детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече Трампа и Си. Более того, отмечается, что решение главы Белого дома приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая было условием проведения встречи с председателем КНР в Осаке. Но так как встреча Трампа с Си Цзиньпином в японской Осаке состоится в субботу, рынки смогут отреагировать на новости только в понедельник, открывшись наверняка с гэпом.

Не всё, но очень многое зависит и от встречи лидеров России и США, которая может стать началом небольшой разрядки в отношения двух стран. Впрочем, среди экспертов существует точка зрения, что улучшение российско-американских отношений может сыграть против рубля. Дело в том, что чем ближе Трамп с Путиным, тем больше активизируется оппозиция в США. Так, Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США, где большинство за демократами уже одобрил законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в американской юрисдикции активов лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению» судов для укладки в море российских трубопроводов. Кроме того, могут активизироваться демократы и по вопросу введения санкций против суверенного долга РФ. Всё это опасно для рубля и может отбросить его за отметку 64-65 руб.

Тревожные ожидания и у Дмитрия Бабина из компании «БКС брокер». Он напомнил, что на мировых рынках ситуация остается кране нестабильной из-за противоречивых сигналов о перспективах возобновления торговых переговоров между США и Китаем. Поэтому, как отметил эксперт, в ближайшие дни динамика валютных пар на российском рынке будет зависеть от сигналов, которые будут поступать с саммита.

«Спрогнозировать их направленность затруднительно, поэтому диапазон колебаний курса рубля может быть достаточно широким», – резюмировал Бабин.

Солидарен с ним и Андрей Люшин из Локо-банка, который считает, что любое движение будет диктоваться событиями на полях саммита G20.

«Ожидаемый курсовой диапазон на сегодня – 62-63 руб. за доллар и 71-71,5 руб. за евро. Смотреть в долгую пока не рискну», – сказал он.

А вот аналитики японской банковской и финансовой холдинговой компании Mitsubishi UFJ Financial Group ожидают фронтального падения курса доллара, считая, что американская валюта находится в начале нисходящего тренда. В компании уверены, что изменение позиции ФРС уже поставило точку в вопросе о направлении движения доллара. Однако, как отмечают эксперты Mitsubishi UFJ, рынок всё еще недооценивает потенциал снижения ставок.

Стратеги опасаются, что торговая война США и Китая окажет более деструктивное, нежели ожидается, влияние на экономику. При этом они верят, что к марту 2020 года Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) снизит ставку на 25 б.п. трижды, при том что сами прогнозы регулятора предполагают пока два снижения.

Кроме того, их мнение о потенциале для падения американской валюты подкрепляют и изменения в технической картине. Слом долгосрочных уровней поддержки, в частности 200-дневной скользящей средней, индексом доллара является негативным сигналом, и хотя в последние дни он стабилизировался, попытки вернуться выше не внушают доверия.

В свою очередь аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин предполагает, что в начале июля доллар вновь снизится к нацвалюте. По его мнению укрепление рубля произойдёт под влиянием позитивной динамики российского финансового рынка и цен на нефть.

Тем временем, стала известна первая реакция рубля на предварительные итоги полуторачасовой встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке. Курс доллара снижается на открытии торгов пятницы на 2 копейки - до 63,05 руб., курс евро растет на 10 копеек - до 71,77 руб.