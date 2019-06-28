«Временно потерянные территории»: Литва готовится к войне с Россией

Как считают авторы материала National Interest, вторжение России в Прибалтику маловероятно, но Литва не верит и продолжает готовиться к подобному сценарию развития событий.

Издание отмечает, что беспокойство в прибалтийской стране вызывает, прежде всего, сообщения из Кремля по продолжающейся модернизации российских вооруженных сил. Также Литву беспокоит возросшая обороноспособность Калининградской области, граничащей с Литвой на северо-востоке. В Вильнюсе заявили, что Москва считает Прибалтику «лишь временно потерянной территорией».

Автор издания утверждает, что в Литве предсказали, что удар по ним Россия нанесет из Белоруссии, к востоку от страны. Для этого у российской армии есть значительные ресурсы в Западном военном округе, включая танковую армию, 20 тыс. человек личного состава и 120 тысяч человек дополнительного контингента. Также в статье сообщается, что на западных рубежах Россия обладает значительными воздушными ресурсами и военными кораблями в Балтийском море.

Для сравнения автор приводит цифры о литовских военных возможностях, а именно Вильнюс способен мобилизовать только 14 тысяч человек в сухопутных войсках и военно-морских силах, из которых одна треть является новобранцами. Помимо этого, Литва может рассчитывать на помощь от ЕС, составляющую 5 тыс. добровольцев и 1,3 тысячи солдат из Германии, Нидерландов и Чехии.