В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Мэй

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили в пятницу в ходе двусторонней встречи в Осаке дело Скрипалей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Он отметил, что встреча состоялась на полях саммита G20 в формате тет-а-тет.



"Что касается заявления Мэй, то она, действительно, говоря один на один с президентом, подняла тему Скрипалей, она получила необходимые объяснения президента, - рассказал Песков в интервью РИА Новости.

При этом Москва готова к диалогу с Лондоном по существующим разногласиям.

"Что касается того, какие отношения могут быть, какие не могут быть - безусловно, это дело британской стороны. Президент Путин готов на диалог даже по самым острым вопросам и темам, которые относились к сфере разногласий", - сказал собеседник агентства.

Ранеее представитель британского премьер-министра сообщил, что Тереза Мэй заявила российскому лидеру Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна.

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», — заявил он.



Также Мэй призвала освободить моряков военно-морских сил Украины, арестованных за нарушение государственной границы России.