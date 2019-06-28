Цены на нефть пошли в минус в ходе торгов 28 июня, передает «Интерфакс».

По состоянию на 8:39 по московскому времени августовские фьючерсы на смесь Brent потеряли в цене $0,28, достигнув показателя $66,27 за баррель. Сорт WTI подешевел на $0,27 до $59,16 за баррель.

Рынок сейчас ожидает итогов саммита большой двадцатки, а также анализирует «противоречивые заявления со стороны властей США и Китая в преддверии саммита», уверен аналитик ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Он напомнил, что Китай и США постоянно говорят о готовности к миру, однако, «тут же продолжают гнуть свою линию, что подавляет проблески надежд на заключение торговой сделки».

Рынок также обрабатывает информацию о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «уже провели предварительный короткий разговор перед церемонией открытия указанного мероприятия».