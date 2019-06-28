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Кого и почему Трамп приставил к Зеленскому

Москва, 28.06.2019
Новый глава дипмиссии США на Украине Уильям Тейлор обозначил приоритеты своей работы. Американский представитель намерен бороться за уход России из Донбасса и с коррупцией. Словом, ничего оригинального. Нов и необычен сам глава дипмиссии, цель назначения которого — найти подход к Владимиру Зеленскому.
#Геннадий Петров
#Официальная дипломатия
#Украина
#Мир
  • Кого и почему Трамп приставил к Зеленскому

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор на пресс-конференции в Киеве 25 июня

Zuma\TASS

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор, который, как было сообщено еще 18 июня, возглавил дипмиссию своей страны в Киеве после отзыва в конце мая посла Мэри Йованович, на последней неделе месяца поделился с украинской прессой своими планами.

«С 2019 года я работал в американском Институте мира. Мы искали возможности, чтобы россияне ушли с Донбасса. Пока я тут, мы это видим как главный приоритет — чтобы Россия ушла с Донбасса», — сказал он телеканалу «Громадський». Вторым приоритетом своей работы Тейлор назвал «борьбу с коррупцией», ради которой он готов «сотрудничать с гражданским обществом».

Что ж, для американского чиновника, назначенного заниматься украинской тематикой, вполне обычное заявление. Хотя в другой стране глава иностранной дипмисии объявивший, что его приоритет — борьба с местной коррупцией, был бы выслан со скандалом за грубое вмешательство во внутренние дела страны пребывания.

Но на Украине все всё понимают. Тейлор не хотел никого оскорбить. Он даже не хотел показать украинским чиновникам, кто есть кто в этом мире: они и так не заблуждаются относительно степени влияния США на местные дела. Он всего лишь обозначил правила игры, которыми он и его украинские партнеры будут руководствоваться: Америка готова поддерживать Украину в противостоянии с Россией, но ждёт, чтобы власти страны не рассматривали эту поддержку как индульгенцию за все прошлые и будущие грехи. А Тейлор будет бдительно следить, насколько Зеленский и те, кто с ним (или за его спиной) будут руководить страной, ответствуют этим ожиданиям.

Новые времена

Посол (или, в данном случае, исполняющий обязанности посла) в роли присматривающего за официальным Киевом — это новшество для политики Дональда Трампа в отношении Украины. Этой страной в администрации президента США ранее занимались люди рангом повыше, чем глава дипмиссии — прежде всего, вице-президент Майк Пенс и спецпредставитель госдепа Курт Волкер. Не случайно Мэри Йованович оказалась одним из немногих послов США, которых Трамп не сменил, придя к власти в 2016 году. Дескать, и так сойдёт: всё равно переговорами с Россией относительно будущего Донбасса ей не заниматься. А разбираться с вечной киевской схваткой бульдогов под ковром можно и на уровне Йованович.

Однако со временем Трамп отошёл от такой позиции. Дело тут и в событиях на Украине, и в самой Йованович, которая за два с половиной года пребывания на должности посла нажила себе слишком много врагов. В Киеве на неё ополчился генпрокурор Юрий Луценко. А в Вашингтоне Йованович, будучи демократом по убеждениям и человеком соратника Барака Обамы, госсекретаря Джона Кэрри, не смогла сработаться с республиканцами. В марте издание The Hill сообщило о письме, которое в мае 2018 года направил в госдеп  Пит Сешнс. Этот сенатор-республиканец информировал госсекретаря, что Йованович в частных беседах выражала «презрительное отношение» к Трампу и его администрации. Сешнс рекомендовал отозвать посла. Публикацию The Hill прокомментировал тот, кто, по должности, может это делать максимально недипломатично: сын и советник президента, Дональд Трамп-младший, написавший о Йованович в своём твиттере. «Нам нужно больше таких послов как Ричард Гренелл (имеется в виду глава дипмиссии в Германии, убежденный сторонник действующей администрации США — прим. «Эксперта») и меньше таких вот…», — далее он употребил слово jokers, которое можно перевести по разному. Можно как «шутники», а можно и как «болваны».

Этот скандал стал одной из причин, почему Йованович ушла, хотя могла бы пробыть на своем посту как минимум до августа.

Временный из разряда постоянных

Выбор Тейлора на пост руководителя дипмиссии, похоже, свидетельствует о том, что Трампу потребовался на украинском направлении профессионал высокого уровня, знакомый со спецификой страны. Таких людей в распоряжении американского президента не много. И ему пришлось возвращать на службу отставника.

Тейлор был послом США на Украине в 2006-2009 годах, потом курировал в госдепе переговоры на ближневосточном направлении, а год назад ушёл с государственной службы, став исполнительным вице-президентом Института мира — достойное место для высокопоставленного дипломата, ушедшего на покой.

Назначение послом одного человека по второму разу — необычное явление в дипломатической практике. Поэтому нового главу дипмиссии предпочли оставить в ранге временного поверенного. В Тейлоре, помимо политической неангажированности и высокого профессионализма, Трампа должно быть, привлекли достигнутые успехи в бытность послом на Украине. Главное, что ему в 2006-2009-м годах удалось — это найти общий язык с Виктором Януковичем, который тогда, при президенте Викторе Ющенко, начал второе и, видимо, последнее восхождение к власти. Итогом усилий Тейлора стало подписание в 2008 году Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США. Может быть, удался бы и другой его проект: предоставление Киеву Плана действий относительно членства в НАТО. Но помешала война августа 2008 года. После неё Запад и слышать не хотел о расширении НАТО за счёт стран, имеющих, пусть и потенциальные, проблемы с Россией.

Похоже, от Тейлора ждут повторения прежнего подвига. Только теперь его клиент Владимир Зеленский – человек, которого роднит с Януковичем 2006-го года только то, что пока мало кому понятно, чего следует от него ожидать.

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