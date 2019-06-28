«Он знает, как заставить тебя бояться»: журналист Financial Times об интервью с Путиным

Лайонел Барбер – журналист Financial Times – в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью, которое он взял у российского лидера Владимира Путина накануне саммита G20.

По мнению британского журналиста, Путин показался ему очень спокойным, вдумчивым и собранным человеком. При этом Барбер подчеркнул, что Путин видит своего собеседника насквозь.

«В любой момент президент России может уйти от прямого ответа, подколоть оппонента. Он знает, как заставить тебя бояться», – подчеркнул репортёр Financial Times, предположив, что интервью с президентом прошло в дружелюбной атмосфере, которой понравилось, как самому журналисту, так и его собеседнику.

Напомним, накануне стартовавшего сегодня в Японии саммита G20, президент РФ Владимир Путин дал интервью британскому изданию Financial Times. Российский лидер ответил на вопросы про отношения с другими странами, про экономику страны, поделился своими взглядами на происходящее в мире. Кроме того, Путин предупредил о возможном прекращении договора СНВ-3, а также рассказал о своём преемнике.