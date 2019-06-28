Вход/Регистрация Подписка

«Он знает, как заставить тебя бояться»: журналист Financial Times об интервью с Путиным

Москва, 28.06.2019
  • «Он знает, как заставить тебя бояться»: журналист Financial Times об интервью с Путиным

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Лайонел Барбер – журналист Financial Times – в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью, которое он взял у российского лидера Владимира Путина накануне саммита G20.

По мнению британского журналиста, Путин показался ему очень спокойным, вдумчивым и собранным человеком. При этом Барбер подчеркнул, что Путин видит своего собеседника насквозь.

«В любой момент президент России может уйти от прямого ответа, подколоть оппонента. Он знает, как заставить тебя бояться», – подчеркнул репортёр Financial Times, предположив, что интервью с президентом прошло в дружелюбной атмосфере, которой понравилось, как самому журналисту, так и его собеседнику.

Напомним, накануне стартовавшего сегодня в Японии саммита G20, президент РФ Владимир Путин дал интервью британскому изданию Financial Times.  Российский лидер ответил на вопросы про отношения с другими странами, про экономику страны, поделился своими взглядами на происходящее в мире. Кроме того, Путин предупредил о возможном прекращении договора СНВ-3, а также рассказал о своём преемнике.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
      Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама