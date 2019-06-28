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Освобожденные украинские военные вернулись на Украину

Москва, 28.06.2019
  • Освобожденные украинские военные вернулись на Украину

Виктор Медведчук

Сергей Бобылев/ТАСС

В Киев авиарейсом из Минска прибыл самолет с четырьмя военнослужащими Украины, которых освободили власти ДНР и ЛНР. Об освобождении пленных договорился с руководителями ДНР и ЛНР Виктор Медведчук, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывался за отстранение Виктора Медведчука от переговоров по обмену пленными. Раскритиковал Зеленский и последнюю договоренность Медведчука. «Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос о прекращении войны с его стороны только под выборы?» — задал вопрос Зеленский.

«Зеленский спрашивает, почему Медведчук занимается вопросами мира и освобождения перед выборами, я ему отвечаю: я этим занимаюсь с 2014 года, когда, я думаю, он еще не думал о президентстве, и буду заниматься дальше, независимо от его пожеланий, от его воли или от каких-либо его поручений, в которых я и наша партия не нуждаемся», — ответил Медведчук на критику Зеленского.

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