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Побывал ли в четверг в Майами будущий президент США?

Москва, 28.06.2019
В США прошли дебаты кандидатов от Демократической партии. Они обнадёжили Дональда Трампа и его сторонников. Яркого непререкаемого лидера у демократов нет и, возможно, определить кандидата от партии будет даже сложнее, чем прогнозируют скептики.
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  • Побывал ли в четверг в Майами будущий президент США?

Дебаты претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии в Майами

EPA Автор: GIORGIO VIERA

В США прошли дебаты кандидатов от Демократической партии. Они обнадёжили Дональда Трампа и его сторонников. Яркого непререкаемого лидера у демократов нет и, возможно, определить кандидата от партии будет даже сложнее, чем прогнозируют скептики.

С необычных дебатов, прошедших 26-27 июня в Майами началась кампания по выборам кандидата в президенты от Демократической партии. Их необычность — в том, что они шли не два часа, как полагается, а два дня. Это обусловлено беспрецедентным числом участников. Аж 24 демократа собрались составить конкуренцию Трампу на выборах ноября 2020 года.

Национальному комитету даже пришлось устроить процедуру отсева. Чтобы принять участие в дебатах, нужно было иметь рейтинг не ниже 1% по данным трёх общенациональных опросов или собрать пожертвования от не менее чем 65 тыс. избирателей в, как минимум, двадцати штатах. Предполагалось, что таким образом можно будет отсеять заведомо несерьезных кандидатов.

Но только четыре кандидата не смогли выполнить условия Национального комитета. Таким образом, участников дебатов набралось двадцать, большинство — с рейтингом в районе статистической погрешности, причем, значительную часть из них составляли, по американским понятиям, леваки.

Видимо, чтобы не превращать дебаты в бенефис «непроходных» кандидатов из социалистического крыла партии, их особым образом разбили на две группы по десять человек. Лидеры опросов общественного мнения — бывший вице-президент Джо Байден, мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, сенаторы Берни Сандерс и Камала Харрис — должны были дебатировать во второй день. А 26 июня отводилось для кандидатов пожиже, в частности, поклонницы Башара Асада конгрессмену Тулси Габбард, борца с глобальным потеплением Хулиану Кастро, «темным лошадкам» партии — мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио и экс-конгрессмену Бето О'Рурку. Единственным исключением была сенатор Элизабет Уоррен, которую относят к фаворитам избирательной гонки. Она и победила, по отзывам американских журналистов. Победителем второго дня дебатов CNN назвала Камалу Харрис.

Впрочем, интересны не победители, а проигравшие. Явно неудачно сложились дебаты для Бето О'Рурка. «Новый Джон Кеннеди», стабильно занимающий шестое место в опросах общественного мнения, как оказалось, не очень умеет общаться в формате дебатов, где нужно не произносить длинные речи, а чётко и коротко формулировать свои мысли.

Лидер опросов, Джо Байден, несмотря на свою репутацию блестящего оратора, предпочёл уйти в оборону. Он уклонялся от споров, не вешал ярлыки на оппонента и вообще вёл себя как политик, который знает себе цену и победит, не напрягая голосовых связок. Словом, впечатления не произвёл – особенно в сравнении с Харрис, которая избрала его мишенью для атаки. Она надавила на больную мозоль — припомнила Байдену его преклонный возраст, призвав 76-летнего политика уступить дорогу молодым. Было, естественно, произнесено и заветное слово «расизм». Темнокожая Харрис вспомнила, что в семидесятых она, будучи школьницей, подвергалась расовой сегрегации, а Байден в те же годы заседал в сенате.

Похоже, у левого крыла Демократической партии теперь новый герой. Прежний, Сандерс, то ли, опять же, в силу возраста, то ли в связи с отсутствием новых идей, не впечатлил. Он говорил горячо, но запомнился разве что оскорблениями в адрес Трампа. «Жулик, патологический лжец, расист и мошенник», как назвал Сандерс американского президента, несмотря на свою, ставшую уже легендарной, несдержанность на язык, дебатирует куда более спокойно и аргументированно.

Дебаты в Майами являются только началом выборов партийного кандидата. Впереди будет еще много дискуссий. Кандидат от Демократической партии должен быть определен через год, на съезде 13-16 июля 2020 года. Перед этим в штатах должны пройти собрания партийных активистов — кокусы, где, собственно, и решиться, какого соперника Трампу предпочтёт демократический избиратель.

Однако, по состоявшимся дебатам можно судить, какая повестка будет доминировать. Во-первых, это радикально левые идеи. Кандидаты будут спорить, нужно ли обкладывать налогом богатых, вводить гарантированный базовый доход, оказывать ту или иную поддержку различным меньшинствам, кардинально менять американскую политику на Ближнем Востоке и бороться за мир во всём мире. Байден и прочие умеренные либералы — сторонники возвращения к курсу Барака Обамы, будут отбиваться, леваки — наступать.

Во-вторых, будет много критики Дональда Трампа. На этих дебатах ряд кандидатов, тот же Сандерс, не столько спорили с однопартийцами, сколько обличали президента. Для Демократической партии это весьма скользкий путь. Соперник, способный только критиковать, ничего не предлагая или предлагая что-то заведомо невыполнимое, утомит избирателя и будет лучшим подарком Трампу.

А вот чего в кампании демократов не будет, по крайней мере, на ближайшее время, так это России. Её итак в жизни американцев оказалось за последнее время слишком много.

Комиссия Роберта Мюллера не смогла доказать, что Трамп находится в сговоре с Москвой. Вместо триумфа демократов получилось их фиаско. Поэтому фавориты избирательной гонки предпочли вовсе не вспоминать о России в ходе дебатов в Майами. О Москве избирателю будут много говорить только в том случае, если появится новый веский повод.

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