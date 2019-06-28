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Правительство готовится разморозить цены на топливо

Москва, 28.06.2019

Правительство не будет продлевать соглашение по заморозке цен на топливо, сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

Решение было принято по итогам совещания с главой Минфина Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Козаком.

Сообщается, что цены на нефтепродукты подскочили в России в начале лета, тогда правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо, договорившись с нефтекомпаниями о временной заморозке цен на уровне 30 мая 2018 года.

Уточняется, что осенью цены начали расти и десять нефтяных корпораций приняли решение подписать соглашение о стабилизации рынка топлива с первого ноября 2018 по 31 марта 2019-го.

На основании подписанного соглашения компании повышали цены с началом текущего года почти на 1,8% и вот теперь соглашение о заморозке цен на топливо скорее всего продлевать не будут.

Помимо этого, начало года было отмечено завершением маневра в нефтяной отрасли, который

Кроме того, с начала года началось завершение налогового маневр, призванного сдержать цены на топливо внутри страны.

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