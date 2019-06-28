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Путин разъяснил Трампу позицию РФ по ситуации с украинскими моряками

Москва, 28.06.2019
  • Путин разъяснил Трампу позицию РФ по ситуации с украинскими моряками

Михаил Метцель/ТАСС

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поднимал тему освобождения украинских моряков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом",- приводит слова Пескова ТАСС. Также он добавил, что Путин дал все необходимые разъяснения главе Белого дома.

Песков также заявил о готовности Москвы начать разговор с Вашингтоном по серьезным темам стабильности и по вопросам контроля над вооружениями.

"В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - подчеркнул Песков. 

По его словам, Москва констатирует рациональный подход Дональда Трампа и его намерение «выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, находящемся на крайне низком уровне».

Он также добавил, что тема «Северного потока» не затрагивалась на российско-американском саммите.

Ранее Тереза Мэй призвала освободить моряков военно-морских сил Украины, арестованных за нарушение государственной границы России.

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