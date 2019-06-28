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«Северный поток — 2»: Nord Stream 2 отменил заявку на основной маршрут в водах Дании

Москва, 28.06.2019
  • «Северный поток — 2»: Nord Stream 2 отменил заявку на основной маршрут в водах Дании

Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Cпустя более 2 лет ожиданий подтверждения заявки на прокладку "Северного потока-2" по основному маршруту в водах Дании, компания-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах и отозвала первую заявку на строительство газопровода в водах Дании, поданную в Датское энергетическое агенство (ДЭА) в 2017 году, об этом сообщает RNS со ссылкой на компанию.

При этом вторая и третья заявки по маршрутам к северо-западу и к юго-востоку от острова Борнхольм в международных водах остаются без изменений, поясняют в Nord Stream 2.

«Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, тем самым прекращая процесс рассмотрения заявки, длившийся более двух лет. Официальное письмо, информирующее об этом, было передано в Датское Энергетическое Агентство (ДЭА) сегодня», - говорится документе.

По словам исполнительного директора компании Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, такое решение было необходимо, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки власти Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято.

По словам Варнига, компании Nord Stream 2, а также инвесторам проекта требуется законодательная определенность, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе.

Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что строительство "Северного потока-2" уже прошло точку невозврата. Намеченные планы завершения строительства, по его словам, остаются прежними — конец 2019 года. Также он уточнил, что нет никаких правовых возможностей остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

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