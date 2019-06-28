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Силуанов считает, что ВТО необходимо реформировать

Москва, 28.06.2019
  • Силуанов считает, что ВТО необходимо реформировать

Елена Афонина/ТАСС

Антон Силуанов – первый вице-премьер и глава Минфина РФ – считает, что Всемирную торговую организацию (ВТО) необходимо реформировать с тем, чтобы она могла отвечать на несоблюдение общих правил.

По мнению чиновника, члены ВТО слишком часто стали нарушать правила организации, мотивируя это некими соображениями национальной безопасности. При этом Силуанов считает, что пришло время принимать ответные встречные шаги к тем странам, которые пытаются не соблюдать принципы работы организации, передаёт RT.

«Сейчас мы можем наблюдать такую картину, когда под эгидой обеспечения собственной национальной безопасности все уже на ВТО забывают смотреть», – отметил он, пояснил, что если какая-то страна видит, что есть некая угроза для её безопасности, то она просто отходит от принципов ВТО.

«Сейчас многие стали этим пользуются. Неправильно всё это и приводит к тому, что дух ВТО очень сильно накренился в сторону протекционизма и защиты интересов отдельных стран», – резюмировал глава Минфина, добавив, что всё это не идёт на пользу мировой экономике.

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