США запретили передачу Анкаре F-35

Сенат проголосовал за запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий. Необходимый пункт отсутствует в проекте бюджета оборонного ведомства, за который проголосовали 86 сенаторов, а против – восемь.

В этой связи сенаторы и члены палаты представителей должны перед передачей документа на подпись президенту, выработать совместную версию документа.

Однако запрет можно будет отменить в случае, если министр обороны и госсекретарь, представят конгрессу доказательства, что официальна Анкара отказалась от закупок российских ЗРК С–400.Также Турция для возобновления сотрудничества должна доказать, что не будет получать эти системы в будущем.

Напомним, в Турции уже не раз сообщали, что не намерены отказываться от российских ракетных установок С-400. Вашингтон в свою очередь заявляет, что С-400 нарушают стандарты НАТО,в связи с чем Турция может попасть под санкции со стороны США. В администрации президента не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35, как члену НАТО.