Стали известны характеристики ракеты «Сармат»

Как сообщает агентство РИА «Новости», создатели суперсовременной баллистической ракеты «Сармат» впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики. Как рассказали разработчики этого оружия на форуме «Армия-2019», дальность стрельбы «Сармата» достигает 18 тысяч километров, стартовая масса составляет 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — около десяти тонн. Для посетителей форума доступны брошюры со всей информацией.

Ракета достигает в длину 35,5 метра, диаметр ее составляет три метра. Тип боевой части представляет собой разделяющеюся головную часть с блоками индивидуального наведения.

Обща масса необходимого топлива достигает 178 тонн. Также на форуме посетители смогли ознакомиться с макетом ракеты, называемом на западе «Сатаной-2».

Как сообщают создатели «Сармата», ракета заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода».

Главной возможностью «Сармата» является доставка боеголовок по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными системами ПРО.

О новей ракете рассказал президент страны Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Тогда в марте 2018 года глава государства объявил о начале активной фазы испытаний «Сармата». Первые серийные ракеты должны поступить в российскую армию в 2021 году.