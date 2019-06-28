SWIFT уходит в прошлое

Банк платежом красен

Банк России получил законодательную возможность оказывать услуги передачи финансовых сообщений российским и иностранным юрлицам. Как передает РИА Новости, Госдума приняла закон, позволяющий любым компаниям подключиться к российскому аналогу SWIFT - системы обмена информацией о финансовых операциях.

Для получения такой услуги у ЦБ необходимо заключить с регулятором соответствующий договор. При этом порядок предоставления этих услуг российским юрлицам будет регулироваться нормативными актами ЦБ РФ, а иностранным юрлицам и международным организациям — заключенными договорами.

Реализация законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российского аналога международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

В последнее время мировое сообщество могло наблюдать, как доступ к международной системе SWIFT используется в качестве инструмента давления в торговых войнах, указывает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Так, на себе это смогли прочувствовать некоторые банки Ирана, КНДР, КНР. Российская СПФС нужна в том числе и для того, чтобы избежать возможного давления и предотвратить появление вызовов банковской системе.

На 1 июня текущего года к системе СПФС были подключены 400 участников, расширение полномочий ЦБ в этом вопросе позволит привлекать новых, в том числе и иностранных, участников в систему. Ожидается, что в неё войдут представители Ирана, Турции, Китая и т. д. Наращивание мощности системы и дальнейшее её технологическое усовершенствование позволит создавать конкуренцию даже самой SWIFT, а как подсказывает исторический контекст – это здоровая конкуренция, полагает банкир.

Отсюда мораль

Санкции и торговые войны в отношении целых отраслей, стран показывают необходимость обеспечивать защиту национальной финансовой системе от агрессивных действий, соглашается руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Поэтому развитие российской платежной системы и ее интеграция в группу БРИКС очень важны.

Хотя представители SWIFT не раз заявляли, что они «вне политики», тем не менее уже имеются прецеденты отключения стран от этой системы, напоминает эксперт. Существует множество сценариев развития платёжных систем, и один из них – более широкое привлечение национальных валют (такие расчеты не проходили через западные банки, а платежные сообщения направлялись по каналам — аналогам SWIFT). Создание альтернативной системы платежей, её выход на мировой рынок в целом повышают устойчивость финансовой системы страны. Даже на Западе на систему SWIFT некоторые эксперты смотрят, как на морально устаревшую.

Многие российские крупные компании уже отказываются от использования этой системы, так как данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате, без использования мощностей зарубежных провайдеров. Пока, отмечает Артем Деев, система может быть использована только для внутрироссийских расчетов, но уже сейчас видны перспективы: 5 июня с Китаем было подписано соглашение (о расчетах в нацвалютах), во многом определяющее вектор развития экономики России.

Теперь экономистам обеих стран нужно состыковать «российский SWIFT» — Систему передачи финансовых сообщений, с китайский аналогом — международной платежной системой CIPS. Кроме того, переговоры по подключению к системе ведутся с Ираном и Турцией. Они планируют рассчитываться с Россией в национальных валютах, и не исключают, что расчет может производиться и через российский аналог SWIFT.