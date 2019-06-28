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В Грузии отказались дать россиянам дополнительные гарантии безопасности

Москва, 28.06.2019
  • В Грузии отказались дать россиянам дополнительные гарантии безопасности

Из открытых источников

Грузия не может давать юридические гарантии безопасности россиянам в стране, заявил Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили. Чиновник сообщил, что не может гарантировать ничего более того, что уже предоставляется россиянам в качестве гарантий.

«Мы уже гарантируем», - сообщил РИА «Новости» Хвтисиашвили.

На вопрос российского агентства о юридическом оформлении гарантий для россиян, дипломат ответил, что это не нормальный вопрос, поскольку «ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, спросите у российских туристов».

Напомним, 21 июня российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиасообщение с Грузией, начиная с 8 июля. Глава России дал поручение обеспечить возвращение россиян на родину.

20 июня в Тбилиси вспыхнули беспорядки из-за требований запретить России участвовать в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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