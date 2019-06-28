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В Кремле рассказали о главном итоге встречи Путина и Трампа

Москва, 28.06.2019
  • В Кремле рассказали о главном итоге встречи Путина и Трампа

Михаил Метцель/ТАСС

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую сегодня в Осаке встречу президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По мнению представителя Кремля, беседа глав двух сверхдержав ещё раз показала, что нужно учиться извлекать уроки из прошлого.

«Давайте всё-таки будем учиться извлекать правильные уроки из прошлого, – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 24». – И конечно же, не надо забегать вперёд, время покажет, к чему приведут сегодняшние переговоры между Путиным и Трампом».

Пока, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, можно говорить о том, что на встрече было обозначено намерение говорить по всем, даже самым острым вопросам.

«И оба лидера к этому готовы. Это, пожалуй, главный итог встречи президентов РФ и США», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что утром 28 июня в Осаке состоялась встреча президентов РФ и США, в ходе которой, глава Белого дома Дональд Трамп поднял тему освобождения украинских моряков.

«Путин дал все необходимые разъяснения президенту США по данному вопросу», – рассказал Песков.

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