В России появилась плавучая АЭС

Концерн «Росэнергоатом» получил от Ростехнадзора лицензию на эксплуатацию ядерной установки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Срок лицензии составляет 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе Росэнергоатома, заказчик получит плавучий энергоблок до первого июля.

А уже к сентябрю блок будет доставлен в порт Певек на Чукотке, где пройдет испытания и будет введен в эксплуатацию в составе уникальной плавучей атомной теплоэлектростанции.

Ранее сообщалось, что Росатомом был успешно протестирован реактор первого отечественного плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».

Это головной проект серии мобильных энергоблоков малой мощности, построенного на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.