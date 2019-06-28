Война всё ближе: США направили на Ближний Восток дополнительные истребители

Командование ВС США направляет в Катар более десяти истребителей F-22.

Как передаёт Associated Press, происходит это на фоне обостряющегося конфликта между Вашингтоном и Тегераном, который в любой момент может перерости в военный конфликт. Согласно информации агентства, которое ссылается на свои источники в Пентагоне, F-22 стали прибывать на военную американскую базу Эль-Удейд в Катаре ещё в середине недели. При этом отмечается, что база является ключевым пункт для военно-воздушных операций США в ближневосточном регионе.

Кроме того, сообщается, что малозаметные истребители F-22 в Эль-Удейде развернули впервые. Происходит это под благовидным предлогом «защиты интересов США».

Журналисты Associated Press напоминают, что ранее США уже направили в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн». Также на базе находятся четыре бомбардировщика B-52 и системы ЗРК Patriot.