Врач рассказал, сколько ягод можно съедать в день

Как рассказала диетолог, член национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич, в сезон ягод можно съедать в день не более 1-2 стакана плодов, что примерно составляет 200-400 граммов.

С особой осторожностью следует относиться к ягодам людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. Им противопоказаны кислые ягоды, а также плоды с большим содержанием сахара и пектина.

Диетолог отмечает, что ягоды можно сочетать друг с другом, а также добавлять к ним другие ингредиенты. Однако стоит помнить, что аллергикам нужно также осторожно подходить к выбору ягод, так как некоторые из ягод являются сильными аллергенами. К ним относятся клубника и земляника.

Ягоды также отлично сочетаются с кашами, сыром и салатом. Для легкого ужина диетолог предлагает салат с ингредиентами в виде клубники или малины. Такой рацион поможет легко сбросить лишний вес.