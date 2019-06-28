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«Занять Белый дом ему помогли русские»: экс-президент США Картер о Трампе

Москва, 28.06.2019
  • «Занять Белый дом ему помогли русские»: экс-президент США Картер о Трампе

Zuma\TASS

Джимми Картер – 39-й президент США – считает, что нынешний американский лидер Дональд Трамп в действительности проиграл выборы президента, а стать главой государства ему помогла Москва.

«Я считаю, что полноценное расследование показало бы, что Трамп в действительности не победил в 2016 году, – заявил политик в интервью изданию Politico. – Я даже не сомневаюсь, что президентские выборы-2016 он проиграл, а к власти его привели русские, они помогли ему занять Белый дом, так как вмешались в выборы от его имени».

При этом 94-летний Картер убеждён, что Трамп это знает, именно по этой причине он так «заискивает перед Путиным», которого по мнению 39-президента США, нынешний американский лидер либо боится, либо «просто благодарен ему за пост главы государства».  

Напомним, сегодня в Осаке перед началом встречи с Владимиром Путиным кто-то из журналистов спросил Дональда Трампа о вмешательстве России в выборы в 2020 году, на что тот повернулся к президенту РФ и с улыбкой дважды произнёс: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы», шутливо погрозив Путину пальцем.

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