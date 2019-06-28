Завершилась встреча президентов Путина и Трампа

В Осаке на полях саммита G 20 завершилась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

Президенты общались почти полтора часа. Изначально планировалось, что в графике российского лидера будет выделено на беседу с Трампом час, с 14 до 15:00 местного времени и с 8 до 9 00 по московскому.

Однако российская сторона отмечала, что время беседы будет завесить от хода переговоров. У американского президента в графике на беседу с Путиным выделялось полтора часа.

Основными темами беседы двух лидеров стали Иран, Сирия, Венесуэла и Украина.

Как рассказали в Белом доме оба лидера согласны, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира», — сообщили в Белом доме.