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«Это будет историческое соглашение»: Трамп о встрече с Си Цзиньпином

Москва, 29.06.2019
  • «Это будет историческое соглашение»: Трамп о встрече с Си Цзиньпином

Артем Иванов/ТАСС

По итогам состоявшейся сегодня в японском городе Осака двусторонней встречи между главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, президент США заявил, что США готовы к подписанию взаимоприемлемого торгового соглашения с КНР, которые станет историческим, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Мы готовы вместе с КНР к этом соглашению, – подчеркнул Трамп. – Естественно, оно должно устраивать обе стороны и будет иметь историческое значение».

Кроме того, американский лидер отметил, что сами переговоры были великолепными.

«США и КНР вновь на правильном пути», – считает глава Белого дома.

Также президент США признался, что у него нет и никогда не было никаких враждебных намерений в отношении КНР

«Я очень верю в то, что и в дальнейшем наши двусторонние отношения будут всё лучше и лучше»,- цитирует Трампа Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом с председателем КНР Си Цзиньпином американская сторона заявила, что никаких новых пошлин на ввоз китайских товаров более вводиться не будет. При этом, подчёркивалось, что в дальнейшем торговые делегации двух стран должны приступить к обсуждению конкретных вопросов.

В свою очередь Пекин назвал условие продолжения торговых переговоров с Вашингтоном. По словам китайского лидера, в ходе беседы с Трампом он заявил ему, что Китай готов к продолжению торговых переговоров с США, но только на условиях равноправия и взаимного уважения.

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