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Ключевые преимущества аренды башенного крана

Москва, 29.06.2019
Башенный кран представляет собой техническое устройство, с помощью которого различные грузы поднимаются на требуемую высоту и подаются к месту укладки. Эта техника используется на всех крупных стройках.
#PressRelease

Она обеспечивает возможность обслуживания больших строительных площадок и перемещения крупногабаритных тяжелых грузов на десятки метров вверх. Хотя башенный кран необходим для строительства любого крупного здания, он имеется в собственности далеко не у каждой строительной фирмы. Многие девелоперы предпочитают арендовать такую технику на https://www.gk-smp.ru/arenda-bashennyh-kranov.html. Это намного проще и выгоднее, чем покупать собственный кран, в особенности для небольших фирм.

Аренда подъемно-транспортной техники обеспечивает следующие преимущества перед ее приобретением:

  • Значительная экономия денежных средств за счет отсутствия необходимости отвлекать крупные ресурсы на покупку. Стоимость башенных кранов варьируется от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей. Если такая техника не используется непрерывно на протяжении многих лет, то срок ее окупаемости является очень долгим.
  • Экономия денег и времени на техническом обслуживании. Стоимость содержания башенного также является весьма ощутимой. Она складывается из стоимости замены расходных материалов, изношенных деталей, а также регулярных технических проверок. Когда строительная компания берет эту технику в аренду, то она освобождается от необходимости заниматься решением всех перечисленных проблем. При этом надо учитывать, что хотя заработная плата крановщика обычно входит в стоимость аренды крана, оплачивать электроэнергию, израсходованную при его использовании, приходится арендатору.
  • Экономия места. Поскольку башенный кран нужен не на всех строительных объектах, он может простаивать в течение многих месяцами, занимая большую площадь. Когда строительная фирма арендует эту технику она избавляется от необходимости решения проблем с ее хранением.

Стоимость аренды башенного крана зависит от типа выбранного оборудования, его производителя, технического состояния, грузоподъемности, длины стрелы, продолжительности действия договора и различных нюансов. Перед тем как заключать договор аренды, необходимо тщательно изучить условия, предлагаемые арендодателем. Это позволит арендатору избежать множества разнообразных проблем, чреватых непредвиденными потерями денег и времени.

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