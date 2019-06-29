Курс доллара: как рубль отреагировал на итоги переговоров Путина и Трампа

Российская валюта почти никак не отреагировала на стартовавший 28 июня в японском городе Осака саммит G20, в ходе которого состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,12-63,18 руб. По итогам первой минуты торгов на Москвовской бирже основные мировые резервные валюты пошли в рост относительно рубля. Так, курс доллара составил 63,13 руб. (+6 коп. к уровню предыдущего закрытия), курс евро вырос до 71,85 руб. (+14,5 коп.).

Однако во второй половине дня нацвалюта отыграла утреннее проседание и уже к 16:00 мск доллар торговался по 62,92 руб, евро - по 71,64. К 21:00 мск рубль вновь немного потерял – курс доллара составил 63,17 руб., кур евро – 71,89. К закрытию биржи доллар и евро остановились почти на тех же показателях, что были на открытии – курс доллара – 63,21, курс евро – 71,84.

По мнению экспертов, ожидания итогов саммита G20 и в первую очередь новостей о торговых отношениях Китая и США удерживают участников рынка от активной игры. Многое может измениться уже сегодня, когда в Осаке состоится долгожданная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, результаты которой могут повлиять на мировой финансовый рынок с открытием торгов в понедельник.

Ещё накануне почти все экономисты и политологи не сомневались, что сделка между Вашингтоном и Пекином – практически свершившийся факт. Позитивному настроению способствовало, в частности, заявление главы американского Минфина, который утверждал, что сделка готова на 90%. Кроме того, журналисты издания South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники сообщали, что стороны якобы уже предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне перед саммитом G20 для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора.

При этом анонимные источники утверждали, что детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече Трампа и Си. Более того, отмечалось, что решение главы Белого дома приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая было условием проведения встречи с председателем КНР в Осаке.

Однако главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу охладил позитивный рыночный настрой, заявив, что «люди должны перестать делать прогнозы». Поэтому, как подчеркнул он, надо дождаться, чем закончится предстоящая беседа.

Между тем аналитики портала ProFinance.ru уверены на 75%, что сторонам удастья договориться, но что будет дальше, большой вопрос.

«Такова уж манера поведения лидеров ведущих стран, судя по предыдущим саммитам. Встречаясь, они улыбаются, но стоит им только разъехаться, взаимные претензии вспыхивают с новой силой. Если положительные новости появятся 29 июня, в понедельник рынки откроются с гэпом в пользу рисковых активов: акций, нефти, российского рубля. Если переговоры ни к чему не приведут, то всё произойдёт с точностью наоборот», - считают они.

Многие биржевых эксперты и вовсе настроены пессимистично, они считают, что позитивный сценарий уже частично отыгран рынками. Поэтому дальнейшего устойчивого роста рубля ждать не приходиться. Для такого прогноза у них есть все основания – традиционно сложилось, что в начале месяца рубль падает из-за окончания налогового периода. Кроме того, во второй половине лета профицит текущего счёта РФ сужается. Также впереди обратная конвертация получаемых нерезидентами рублевых дивидендов, начнёт расти спрос на валютную ликвидность.

Поэтому аналитики и прогнозируют охлаждение спроса иностранцев на ОФЗ. К тому же слишком благодушный ход вчерашней встречи между Трампом и Путиным очень разозлил демократов, которые почти наверняка усилят санкционную риторику, что может привести к проседанию рубля.

По мнению Григория Жирнова, аналитика Nordea Bank, риски для рубля по итогам G20 по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления. Во-первых, как считает он, встреча Путина и Трампа может вернуть в поле зрения американских конгрессменов санкционную тему против Москвы, как это было после их встречи на саммите в Финляндии. Кроме того, аналитика беспокоит неопределенность исхода встречи между Трампом и лидером Китая.

«В результате риски для рубля по результатам саммита пока всё-таки смещены в сторону умеренного ослабления», – резюмировал Жирнов.

О предстоящей встрече президента США и председателя КНР говорит и Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», который напоминает, что надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь возросли.

«Однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса. Это может очень серьезно ударить по рублю», – считает он.

В свою очередь Анна Полиенко из банка Санкт-Петербург отмечает, что сохранение курса рубля к доллару и евро на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы. Поэтому, по её мнению, рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств.