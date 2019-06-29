Лидеры G20 приняли декларацию по итогам саммита в Японии

Лидеры «Большой двадцатки» по итогам саммита, который завершился сегодня в японском городе Осака, приняли декларацию.

Об этом рассказал журналистам глава Кабмина Японии Синдзо Абэ. В ходе итоговой пресс-конференции, он заявил, что декларация была принята, несмотря на трудности, которые возникли во время её согласования.

«Мы смогли принять декларацию лидеров 20 государств, – цитирует Абэ РИА Новости. – Признаюсь, при её согласовании были трудности, разногласия. Но благодаря сотрудничеству всех стран мы смогли преодолеть их».

Напомним, очередной саммит G20 проходил в японском городе Осака 28-29 июня. На полях «двадцатки» состоялось большое количество двухсторонних встреч и переговоров, среди которых встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональда Трампом, а также переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином м президентом США.