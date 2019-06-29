Вход/Регистрация Подписка

Лидеры G20 приняли декларацию по итогам саммита в Японии

Москва, 29.06.2019
  • Лидеры G20 приняли декларацию по итогам саммита в Японии

EPA/ANDY RAIN / POOL/ТАСС

Лидеры «Большой двадцатки» по итогам саммита, который завершился сегодня в японском городе Осака, приняли декларацию.

Об этом рассказал журналистам глава Кабмина Японии Синдзо Абэ. В ходе итоговой пресс-конференции, он заявил, что декларация была принята, несмотря на трудности, которые возникли во время её согласования.

«Мы смогли принять декларацию лидеров 20 государств, – цитирует Абэ РИА Новости. – Признаюсь, при её согласовании были трудности, разногласия. Но благодаря сотрудничеству всех стран мы смогли преодолеть их».

Напомним, очередной саммит G20 проходил в японском городе Осака 28-29 июня. На полях «двадцатки» состоялось большое количество двухсторонних встреч и переговоров, среди которых встреча президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональда Трампом, а также переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином м президентом США.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара готовят к обвалу
      Курс доллара готовят к обвалу
    2. Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
      Гисметео, прогноз погоды до конца месяца: Россию накроет мощный циклон
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама