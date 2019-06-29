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Медведчук рассказал, как вернуть всех украинских пленных

Москва, 29.06.2019
  • Медведчук рассказал, как вернуть всех украинских пленных

Наталия Федосенко/ТАСС

Виктор Медведчук – глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – рассказал, как можно вернуть всех украинских пленных, которые в настоящее время находятся в независимых республиках Донбасса.

По его мнению, это можно сделать, если власть страны будут заниматься не их освобождение, а их обменом. Но при этом, Медведчук подчеркнул, что без переговоров с Донбассом – ничего сделать не получится.

«Ещё раз хочу сказать, что без прямого диалога, без переговоров ничего не будет, - завил политик в интервью телеканалу Newsone. - Ждать, что кто-то опять с кем-то договорится, что кто-то на кого-то подействует, кто-то сможет вдруг кого-то заставить или вынудить – это означает надеяться на заранее проигрышный, нулевой результат».

При этом он ещё раз пояснил, что необходим обмен пленных по принципу «всех на всех». И этим должны заниматься власти Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 июня в Киев авиарейсом из Минска прибыл самолёт с четырьмя военнослужащими Украины, которых освободили власти ДНР и ЛНР. Об освобождении пленных договорился с руководителями независимых республик Донбасса Виктор Медведчук. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эту инициативу Медведчука, назвав освобождение пленных «предвыборным пиаром». 

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