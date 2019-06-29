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Порошенко напугала встреча Путина и Трампа

Москва, 29.06.2019
  • Порошенко напугала встреча Путина и Трампа

Zuma\TASS

Бывшего президента Украины Петра Порошенко очень расстроила и напугала состоявшаяся накануне в Осаке встреча лидеров России и США. По словам экс-главы «самостийной», его встревожило не содержание встречи, а сам факт её прведения, передаёт РБК.

«Киев впервые не предупредили, что состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, – пояснил он. – Это очень тревожный звонок».

Порошенко также напомнил, что за последние 5 лет такое произошло впервые.

«Раньше не поставить в известность Украину о такой встрече в голову бы никому не пришло, потому что Европа и США всегда согласовывали свою позицию с нами. Поэтому отсутствие звонка из Вашингтона – очень тревожный сигнал для всех нас. Причём не только для новой власти Украины, но и для континента в целом», – резюмировал Порошенко, не пояснив при этом, откуда ему известно об отсутствии предупреждения Киеву перед встречей лидеров РФ и США.

Напомним, 28 июня в Осаке на полях саммита G20 прошла встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. В ходе переговоров, которые продолжались чуть более часа, лидеры двух стран обсудили целый спектр политических и экономических вопросов. В том числе по инициативе Трампа была поднята тема об освобождении украинских моряков.

Комментируя итоги встречи, Трамп назвал Путина «прекрасным парнем». В свою очередь президент РФ заявил, что переговоры прошли в деловой обстановке и были прагматичными.

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