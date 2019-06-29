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Путин ответил на вопрос, зачем он встречался с Мэй

Москва, 29.06.2019
  • Путин ответил на вопрос, зачем он встречался с Мэй

Михаил Метцель/ТАСС

На пресс-конференции по итогам саммита G20 глава РФ Владимир Путин призвал Великобританию восстановить полноформатные отношения. По его словам, пришло время вернуться к нормальным российско-британским отношениям, передаёт РИА Новости.

При этом президент подчеркнул, что на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обсуждалась тема отравления Сергея Скрипаля, в котором британская сторона обвиняет России.

«Да, действительно, премьер-министр ставила вопрос по «делу Скрипалей», - подчеркнул Путин. – Ранее эти же вопросы задавали мне журналисты Financial Times. Я вынужден был на них отвечать. Это, судя по всему, и спровоцировало Терезу Мэй к возврату к этой теме».

При этом Путин отметил, что британский премьер была очень жёстко настроена по данной теме, но по его словам, им удалось выяснить свои позиции.

«В любом случае, считаю, что здравый смысл всё-таки должен восторжествовать. У меня даже нет сомнений, что нам нужно восстанавливать двусторонние отношения в полном формате. Об этом говорили и представители британского бизнеса, с которыми у меня недавно состоялась встреча в Москве», – отметил Путин.

Президент РФ также напомнил, что после обострения отношений между Москвой и Лондоном ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла: «Не ушла, не уходит и не собирается уходить. Так как они хотят развивать сотрудничество. Поэтому задача политиков заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации. В идеале же мы должны эти позитивные тенденции полностью поддерживать».

Кроме того, Путин ответил на вопрос одного из представителей СМИ о том, зачем вообще он встречался с Мэй, которая вскоре покинет пост премьера.

«Мне кажется, что эта встреча нужна была. Да, Мэй скоро уходит в отставку, но пока она действующий глава британского Кабмина. К томе же дайте не забывать, что вчера пускай маленький шаг, но позитивного характера в нужном направлении был сделан, а даром это не проходит», - резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Мэй.

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