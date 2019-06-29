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США и КНР сделали важные заявления по итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина

Москва, 29.06.2019
  • США и КНР сделали важные заявления по итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина

Артем Иванов/ТАСС

По итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла на полях саммита G20 в Осаке, американская сторона сделала важное заявление. В частности, представители США выразили готовность не вводить новые пошлины на китайские товары, сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что американская сторона заявила, что никаких новых пошлин на ввоз китайских товаров более вводиться не будет. В дальнейшем торговые делегации двух стран должны приступить к обсуждению конкретных вопросов.

В свою очередь Пекин назвал условие продолжения торговых переговоров с Вашингтоном. По словам китайского лидера, в ходе беседы с Трампом, которая продолжалась 80 минут, он заявил Трампу, что Китай готов к продолжению торговых переговоров с США, но только на условиях равноправия и взаимного уважения.

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