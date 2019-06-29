Впервые после расследования Мюллера

На полях саммита G-20 в Осаке прошла беседа Трампа и Путина. Она длилась не очень долго для переговоров такого уровня — всего лишь полтора часа. Судя по сообщениям официальных лиц с российской и американской стороны, в центре обсуждения были политические вопросы: Иран, Сирия, Украина, Венесуэла, вопросы контроля над вооружениями. О конкретных договоренностях, на которые удалось или не удалось выйти, ни Трамп, ни Путин не сказали. Зато оба лидера договорились продолжить диалог: американский президент приглашён в Москву, на 75-летний юбилей Победы. Учитывая, что 2020 год для Трампа предвыборный, его визит 9 мая в Россию будет выглядеть еще и как политический жест.

Символическим был и отказ американского лидера в течение полугода очно общаться с российским президентом. На саммите G-20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года Трамп и Путин должны были провести переговоры. Однако американский лидер от них отказался. В своем твиттере он объяснил, что причиной отмены стал инцидент в Керченском проливе, в результате которого в Москве за решеткой оказались украинские моряки. Тогда говорили, что российско-украинское столкновение — лишь повод. А подлинная причина — расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемые связи Трампа с Москвой. Как раз накануне саммита заговорил адвокат американского лидера, Майкл Коэн. Он признал, что давал ложные показания на слушаниях в конгрессе относительно планов строительства башни Трампа в российской столице. Коэн заявил, что переговоры по поводу этого проекта он вел в России уже тогда, когда его начальник начал свою предвыборную кампанию.

В этих условиях встреча Трампа с Путиным была бы обязательно использована Мюллером, или уж недругами президента США в конгрессе.

Сейчас расследование спецпрокурора закончено. Доказательств сговора Трампа с Москвой оно не обнаружило. И вот американский президент беседует с Путиным, несмотря на украинских моряков, которые по-прежнему находятся за решеткой в России. Их судьба, судя по словам пресс-секретаря российского лидера, Дмитрия Пескова, на встрече двух президентов обсуждалась, но явно не была главной темой переговоров.

А вот что, по словам официальных лиц, совсем не обсуждалось, так это судьба проекта «Северный поток — 2». Что очень показательно, так как в последнее время американские противники строительства трудопровода из России в Германию заметно активизировались. Так, на днях, комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса поддержал законопроект о санкциях, касающихся судов, с помощью которых идет прокладка труб по Балтийскому морю. Но, видно, в Москве не считают, что проект подлежит обсуждению и уверены, что его так или иначе удастся завершить в срок.

Песков в беседе с журналистами отметил конструктивный подход Трампа на переговорах с Путиным и его желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне. О необходимости перемен такого рода говорилось и после предыдущих встреч двух лидеров, в Хельсинки и Гамбурге. Но в итоге всё уперлось в расследование Мюллера, из-за которого администрация Трампа предпочла поставить на паузу реализацию любых договоренностей с Москвой. Сейчас есть вероятность того, что реальные изменения произойдут. Тем более, что выиграет от них и Россия, и США.