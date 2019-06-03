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Диетологи назвали неожиданный продукт, который мешает похудеть

Москва, 03.06.2019

Диетологи сообщают, что такая полезная для завтрака крупа, как овсянка, является препятствием для снижения веса. А в некоторых случаях может поспособствовать прибавке лишних килограммов. Происходит это, если варить овсяную кашу на жирном молоке с добавлением сахара.

Также различного рода добавки типа кусочков шоколада или орехов не сделают овсянку диетическим блюдом. При этом врачи уверяют, что нет разницы в выборе сорта сахара и белый, и коричневый одинаково способствую прибавке в весе.

Диетологи предостерегают и от овсяной каши в пакетиках, поскольку подобная порция может содержать до 14 грамм сахара. При этом врачи все-таки рекомендуют съедать порцию овсянки на завтра, но сваренной на воде и с добавлением в блюдо свежих фруктов или ягод. Также не стоит употреблять слишком большую порцию овсянки на завтра, поскольку может вызвать дискомфорт и привести к увеличению веса.

Диетологи советуют за один раз съедать порцию по объему равную половине средней чашки или маленькой тарелки и без добавления начинок.

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