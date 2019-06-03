Экономика еврозоны посыпалась

В мае, в четвертом месяце кряду, в обрабатывающей промышленности еврозоны зафиксирован спад. Причем, в прошлом месяце благодаря торговой войне между США и КНР, брекситу и другим геополитическим проблемам темпы спада выросли. Индекс деловой активности (PMI, Индекс менеджеров по закупкам) опустился до 47,7. Это на две десятых пункта ниже, чем в апреле, и чисто символически больше шестилетнего уровня, зафиксированного в марте.

Напомним, что PMI считается довольно точным показателем состояния экономики: показания выше 50 говорят, что дела в ней идут нормально; ниже – позволяют говорить о нездоровой ситуации.

«Обрабатывающее производство в мае вновь сократилось,- прокомментировал статистику главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.- Это значит, что во втором квартале сектор будет тянуть экономику в целом вниз. Четвертый месяц непрерывного снижения производства и дальнейший резкий спад количества новых заказов подчеркивают, что положение в секторе сейчас самое плохое после 2013 года».

Ждать изменений к лучшему в скором будущем не стоит. О том, что спад будет продолжаться какое-то, возможно, продолжительное время свидетельствует и индекс новых заказов, который хотя и несколько подрос по сравнению с апрелем (46,6 и 45,8), но все равно уже восьмой месяц подряд остается ниже 50.