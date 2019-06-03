Экономика еврозоны посыпалась

В мае, в четвертом месяце кряду, в обрабатывающей промышленности еврозоны зафиксирован спад. Причем, в прошлом месяце благодаря торговой войне между США и КНР, брекситу и другим геополитическим проблемам темпы спада выросли. Индекс деловой активности (PMI, Индекс менеджеров по закупкам) опустился до 47,7. Это на две десятых пункта ниже, чем в апреле, и чисто символически больше шестилетнего уровня, зафиксированного в марте.
Напомним, что PMI считается довольно точным показателем состояния экономики: показания выше 50 говорят, что дела в ней идут нормально; ниже – позволяют говорить о нездоровой ситуации.
«Обрабатывающее производство в мае вновь сократилось,- прокомментировал статистику главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.- Это значит, что во втором квартале сектор будет тянуть экономику в целом вниз. Четвертый месяц непрерывного снижения производства и дальнейший резкий спад количества новых заказов подчеркивают, что положение в секторе сейчас самое плохое после 2013 года».
Ждать изменений к лучшему в скором будущем не стоит. О том, что спад будет продолжаться какое-то, возможно, продолжительное время свидетельствует и индекс новых заказов, который хотя и несколько подрос по сравнению с апрелем (46,6 и 45,8), но все равно уже восьмой месяц подряд остается ниже 50.
О непростой ситуации в экономике еврозоны, конечно, знают в главном банке Европы. Руководство ЕЦБ уже обдумывает способы оказания помощи, без которой, если судить по экономическим показателям, не обойтись. Маловероятно, по мнению опрошенных агентством Reuters экономистов, что ЕЦБ поднимет процентные ставки до 2021 года. Скорее всего, считают экономисты, главный европейский банк попытается внести изменения в уже существующие программы и меры, направленные на движение вперед, с тем, чтобы добиться большей приспособляемости.