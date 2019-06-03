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Гисметео, прогноз погоды на июль: синоптики обещают сюрпризы

Москва, 03.06.2019

Календарное лето только вступило в свои права, а специалисты Гисметео уже озвучили предварительный прогноз погоды на июль-2019, который в дальнейшем будет корректироваться.

Для Европейской части России – второй календарный месяц лета – самый жаркий в году. Именно поэтому его с нетерпением ждут любители путешествовать – в июле туристический сезон в самом разгаре. Однако, для того чтобы хорошо отдохнуть и понежиться под ласковыми лучами солнца, необязательно покидать пределы столицы.

Прогноз погоды в Москве на июль-2019

Согласно прогнозу погоды Гисметео, очень сильной жары в июле 2019 года в столичном регионе не будет. Метеорологи предполагают, что в этом месяце солнечные дни будут сменяться пасмурными, в отдельные дни будут идти дожди, местами сильные – засухи точно не ожидается.

Стартует месяц с вполне комфортных плюс 24-26 днём и 13-15 в ночные часы. Такая погода продержится с 1 по 7 июля. Начиная же с понедельника, 8 июля в Москву может вторгнуться атмосферный фронт, который вероятнее всего придёт с запада. Он принесёт с собой порцию тёплого и влажного воздуха. Это приведёт к резкому повышению температурных показателей – до плюс 30-32.  Ночью будет также жарко - 23-25 и почти безветренно.

До середины июля климатическая обстановка в Москве сильно не изменится – циклоны будут сменяться антициклонами, ожидаются перепады атмосферного давления. При этом температура воздуха останется на том же уровне – 28-31 днём. Правда, ночью станет немного свежее – 18-23.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на последнюю декаду июля-2019

В последней декаде месяца по прогнозу Гисметео, ожидается климатический сюрприз – в Москву ворвётся мощный циклон, который может сформироваться на северо-западе Русской равнины. Он вызовет не только стремительное падение атмосферного давления, но и снизит температуру воздуха до 22-24 выше нуля днём, и 15-17 ночью, что ниже климатической нормы. Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра и сильные осадки не только в виде дождя, но и града. В некоторых районах Москвы и Подмосковья прогремят грозы.

На этом сюрпризы, которая подготовила жителям Москвы и гостям столицы погода, не закончатся. Однако об этом пока говорить рано – метеорологи предупреждают, что предварительный прогноз погоды на июль-2019 в дальнейшем будет меняться.

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