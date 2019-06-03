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Индекс МосБиржи обновил свой исторический максимум

Москва, 03.06.2019

Индекс МосБиржи в ходе сегодняшних торгов на бирже обновил свой исторический максимум с начала мая 2011 года. Согласно данным торгов, индекс вырос до 2703,37 пункта. Таким образом, рост составил 1,4%.

В свою очередь индекс РТС превысил рубеж 1300 пунктов, достигнув 1302,47 пункта (+1,2%), что также является максимумом, но с февраля 2018 года. Кроме того, на 6,5% выросли акции «Газпрома» (до 229 руб.). По мнению ряда биржевых аналитиков, столь стремительный рост акций российского газового мономолиста происходит на фоне принудительного закрытия «коротких» позиций игроками.

Также обновили свои максимумы ценные бумаги «НОВАТЭК» (+1,8%, до 1346,8 руб.). Помимо этого, выросли акции «Аэрофлота» (+2,8%), «Полиметала» (+1,8%), «Сургутнефтегаза» (+1,2%) и Сбербанка (+1,1%), АФК «Системы» (+0,9%), ФСК ЕЭС (+0,6%).

Справка «СП»

Индекс МосБиржи (ранее «Индекс ММВБ») — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже. Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал. На срочном рынке Московской биржи торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс МосБиржи.

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